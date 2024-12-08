Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Eyüpspor Maçını Değerlendirdi

Eyüpspor-Samsunspor Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Basit Goller ve Agresif Oynayamama

Reis, ikinci yarıda üst üste basit goller yediklerini söyledi. Takımının istedikleri oyunu sahaya yansıtamadığını ifade ederek, "İlk yarı oyun yüzde 50'ye yüzde 50'ydi. Kornerlerde istediğimizi yapamadık. Çok fazla top kaybı yaptık," şeklinde konuştu. Ayrıca, geri kazanma aşamasında defansif anlamda da güç kaybı yaşadıklarını belirtti.

Eyüpspor'u Kutladı

Reis, Eyüpspor'un iyi bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Bu sonuçtan alacağımız dersler var. Hatalarımızdan öğreneceğimiz şeyler olacaktır. Eyüpspor'un da iyi bir takım olduğunu gördük," dedi.

Takım Performansı Üzerine

Her maçı kazanmak için sahada olduklarını anlatan Reis, "Yeteri kadar agresif olamadığımız için golleri yedik. Bugün de istediğimiz gibi adam takiplerini ve baskıları iyi yapamadık," diye ekledi. Ayrıca, "Takım olarak günümüzde değildik. Bugün Eyüpspor bizden daha iyiydi," ifadesini kullandı.

Yorgunluğun Rolü Yok

Reis, gösterilen performansın yorgunlukla alakalı olmadığını vurguladı ve "Bulunmuş olduğumuz pozisyon iyi. 1-0 gerideyken girdiğimiz pozisyon vardı. Gelecek hafta BAY geçiyoruz. Oyuncularıma 3 gün izin verdim. Sivasspor maçında daha agresif oynamamız gerekiyor," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.