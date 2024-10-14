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Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da yapılan kamp ile Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:44
Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı'nın Erzurum Kampı

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da gerçekleştirilen kamp ile Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanmaktadır. Takım, Palandöken bölgesindeki yüksek irtifa Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yapmaktadır.

Başantrenör Radu Claudiu'nun Açıklamaları

Takımın başantrenörü Radu Claudiu, bu kente ilk kez geldiklerini belirterek, "Otel ve havuz her şey gerçekten çok güzel. Burada kamp yapmak istediğimiz için burayı tercih ettik," dedi.

Dünya Şampiyonası Hedefleri

Claudiu, 7 milli yüzücünün en iyi performanslarını sergilemek için çalıştıklarını ifade ederek, "Buradan Romanya'ya döner dönmez 25 metre kısa kulvar milli takım yarışmasına katılacağız ve ardından 10-15 Aralık tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenecek şampiyonada yer alacağız," şeklinde konuştu.

Genç Yüzücü Aissia-Claudia'nın Deneyimleri

16 yaşındaki milli yüzücü Prisecariu Aissia-Claudia, 7 yaşındayken yüzmeye başladığını ve ilk kez Erzurum'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kendisi, "Her şey çok güzel, tekrar gelmeyi istiyorum," diyerek deneyimlerini paylaştı.

Aissia-Claudia, 200'den fazla madalyası ve ülkede rekorları olduğunu da ekleyerek, "Kasım ayında önemli bir şampiyona var, ardından Aralık'ta Macaristan'daki yarışa katılacağım," şeklinde açıklama yaptı.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir...

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

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