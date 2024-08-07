Rus Satranççı Amina Abakarova, Rakibini Zehirlemekten Men Cezası Aldı

Rus Satranççının İddialı Eylemi

Rus satranççı Amina Abakarova, rakibi Umayganat Osmanova'yı zehirlemeye çalıştığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay, Mahaçkale'de düzenlenen bir turnuvada gerçekleşti ve Abakarova, cıva dökerek rakibini zehirlemeye çalışmakla suçlandı.

Ceza ve Futbolu Bekleyen Süreç

Rusya Satranç Federasyonu, Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Abakarova'nın ömür boyu men cezası alabileceği de vurgulandı.

Hastane ve Soruşturma

Turnuvanın açılışından kısa bir süre sonra, Osmanova'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, yetkililer Abakarova'nın oyun tahtasına cıva dökme eylemini kaydetti.

Abakarova'nın Savunması

Abakarova, Osmanova'nın kendisi ve ailesine karşı hoş olmayan sözler sarf ettiğini iddia ederek, bu eylemin satranç oyunu ya da turnuvayla ilgisi olmadığını belirtti. Eylemini, "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak nitelendirdi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Abakarova'nın gözaltına alınmasının ardından, sağlığa zarar verme suçlamasıyla hapis cezası talebiyle dava açıldığı belirtildi. Bu durum, spor dünyasında geniş yankı buldu.