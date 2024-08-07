Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rus Satranççı Amina Abakarova, Rakibini Zehirlemekten Men Cezası Aldı

Amina Abakarova, rakibine cıva dökerek zehirleme teşebbüsünde bulunduğu için geçici men cezası aldı. Olayın ardından hukuki süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:30
Rus Satranççı Amina Abakarova, Rakibini Zehirlemekten Men Cezası Aldı

Rus Satranççının İddialı Eylemi

Rus satranççı Amina Abakarova, rakibi Umayganat Osmanova'yı zehirlemeye çalıştığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay, Mahaçkale'de düzenlenen bir turnuvada gerçekleşti ve Abakarova, cıva dökerek rakibini zehirlemeye çalışmakla suçlandı.

Ceza ve Futbolu Bekleyen Süreç

Rusya Satranç Federasyonu, Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Abakarova'nın ömür boyu men cezası alabileceği de vurgulandı.

Hastane ve Soruşturma

Turnuvanın açılışından kısa bir süre sonra, Osmanova'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, yetkililer Abakarova'nın oyun tahtasına cıva dökme eylemini kaydetti.

Abakarova'nın Savunması

Abakarova, Osmanova'nın kendisi ve ailesine karşı hoş olmayan sözler sarf ettiğini iddia ederek, bu eylemin satranç oyunu ya da turnuvayla ilgisi olmadığını belirtti. Eylemini, "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak nitelendirdi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Abakarova'nın gözaltına alınmasının ardından, sağlığa zarar verme suçlamasıyla hapis cezası talebiyle dava açıldığı belirtildi. Bu durum, spor dünyasında geniş yankı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak