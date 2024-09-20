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Şahinbey Belediyespor'un EAFF Şampiyonlar Ligi'ndeki Mücadelesi

Ampute futbolunda Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:22
Şahinbey Belediyespor'un EAFF Şampiyonlar Ligi'ndeki Mücadelesi

Ampute Futbol: EAFF Şampiyonlar Ligi Heyecanı

İtalya'nın Sassuolo kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi, heyecan dolu maçlarla başladı. Şahinbey Belediyespor, organizasyonun ilk gününde bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

İlk Maçta Zorlu Rakip: Wisla Krakow

Şahinbey Belediyespor, grup aşamasındaki ilk mücadelesinde Polonya'nın Wisla Krakow ekibiyle karşı karşıya geldi. Zorlu geçen bu mücadelede Şahinbey, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İkinci Maçta Fırtına Gibi Geldiler

Günün ikinci karşılaşmasında ise Fransa'nın Paris ekibiyle mücadele eden Şahinbey Belediyespor, bu defa sahada üstün bir performans sergileyerek 5-0 gibi farklı bir skorla galip geldi. Bu tarihi başarının ardından takımın morali yükseldi.

Gözler Son Maçta

Şahinbey Belediyespor, gruptaki son maçında yarın İngiltere'nin Everton takımıyla mücadele edecek. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki kaderini belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, takımın bu zorlu mücadelede göstereceği performansı heyecanla bekliyor.

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