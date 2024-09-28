Sakaryaspor Yeni Yönetimiyle Yükselişe Geçmeyi Amaçlıyor

Sakaryaspor'un Hedefi: Yükseliş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimi ile önemli bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Kulüp başkanvekili Semih Çiftçi, takımın geleceğine dair umut dolu açıklamalarda bulundu.

Olumsuzlukları Geride Bırakmak

Sakaryaspor, mevcut idari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını kendi stadyumunda oynayamama zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Ligdeki altı maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Borçlar, Sakarya ekibi sadece 7 puan toplayabildi.

22 Eylül tarihli olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç ve ekibi, Sakaryaspor'un eski günlerine dönebilmesi için var güçleriyle çalışacakları mesajını verdi.

Semih Çiftçi'den Açıklamalar

Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bizden sonra hepsi geride kaldı. Artık hedefimiz tamamen yeşil sahalar ve futbol. Ümraniyespor maçını kazanarak çıkışa geçmeyi umuyoruz. Taraftarımız rahat olsun," dedi.

Teknik direktör Suat Kaya ile sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizen Çiftçi, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti. "Değerli oyuncularımız var, mesela Salih Dursun ve Mustafa Pektemek gibi isimler. İyi günlerin kapıda olduğuna inanıyorum," ifadelerini kullandı.

İleriki Maçlar ve Hedefler

Çiftçi, zemin bakımı sebebiyle iç saha maçlarını başka stadyumlarda oynadıklarını hatırlatarak, bu hafta iç saha maçını Ankara Aktepe Stadı'nda gerçekleştireceklerini duyurdu. "Milli aradan sonra İstanbulspor maçıyla stadyumumuzu açacağız. Takımımızı, taraftarımızın önünde heyecanla izlemeyi bekliyoruz," dedi.

Hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunun altını çizen Çiftçi, "Bu sezon finalde kaçırdığımız Süper Lig'i, ya play-off'tan ya da şampiyonlukla hedefliyoruz. Son ana kadar mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine açıklamada bulundu.