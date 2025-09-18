Samet Akaydin: Kocaelispor Deplasmanından 3 Puanla Döneceğiz

Rizesporlu milli futbolcu Kocaelispor maçı öncesi iddialı

Çaykur Rizesporlu milli oyuncu Samet Akaydin, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Akaydin, takımın hızla geliştiğini vurguladı ve takımın daha iyi noktalara ulaşacağına inandığını söyledi. "Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Güzel bir çıkışa geçeriz." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki hazırlıklar hakkında da bilgi veren Akaydin, rakibin durumuna dikkat çekti: "Kocaelispor'un da kazanması gerekiyor. Kocaelispor'un gidişatı şu anda iyi değil. O yüzden zor bir maç olacak. Bu hafta iyi çalışarak Kocaelispor maçını kazanmaya gideceğiz. Ben takıma inanıyorum. İnşallah 3 puanla oradan döneceğimizi düşünüyorum."

Takım içindeki atmosferin olumlu olduğunu belirten Akaydin, sahadaki birlik ve mücadele vurgusunu sürdürdü: "Arkadaşlık, her şey çok güzel gidiyor. Antrenmanlarımız da neşeli. Biraz stresimiz vardı. 3-4 haftadır puan almakta zorlanıyorduk. İyi oynadığımız halde puan alamıyorduk, şanssızlıklar vardı. Ama bu hafta kötü performans olsa bile kazandığımız için çok mutluyuz. Bu bizi bir adım ileri atacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok karakterli arkadaşlarımız var takımda. Bu maçı kazanmak çok güzel. Enerjimizi daha çok yukarı çekecek. Bundan sonra Çaykur Rizespor'un daha iyi olacağını düşünüyorum."

Akaydin, takımdaki kaliteye işaret ederek hedeflerini net ifade etti: "Dışarıya kulağımızı kapatıyoruz. Çünkü biz ne yaptığımızın farkındayız. Futbol olarak bir sıkıntımız yok. Sadece sonuç olarak sıkıntımız vardı. Performans olarak en düşük performans gösterdiğimiz maçta 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Diğer maçlarda hak etmediğimiz sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Oyun olarak da çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyordum bu maça kadar. Bazen de kötü oynayarak da kazanmak gerekiyormuş. Biz onu bu maçta attığımızı düşünüyorum. İnşallah biz bu hafta Kocaelispor maçına da kazanmaya gideceğiz. Çaykur Rizespor olarak her maçı kazanmaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız."

Taraftar tepkilerine de anlayış gösteren Akaydin, futbolcuların sorumluluğunu kabul etti: "Taraftarla çok haklı. Çünkü üç haftadır maç kazanamıyorsun sonuçta. Taraftarların söylenmesi, konuşması gayet normal. Kulaklarımızı biz tribüne, dışarı kapatmamız gerekiyor. Biz profesyonel futbolcularız. Taraftarlar söylenir, taraftar yuhalar, taraftar konuşur, taraftar eleştirir. Taraftar takımını desteklemeye geliyor. Bizden bir şey bekliyor sonuçta, bir puan bekliyor. Üç haftadır puan alamazsan insanlar tabii birazcık sinirlenebiliyorlar. Bunları gayet normal karşılıyorum ben. O konuşmaları da gayet normal karşılıyorum. Biz de bunun hakkını vermek zorundayız. Biz de futbolcu olarak sahada bir şeyler göstermek zorundayız. Vermeye çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, çabalıyoruz."

Rizespor, 21 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede galibiyet arayacak ve Akaydin'ın ifadeleri takımın morallerinin yükseldiğini gösteriyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.