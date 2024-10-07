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Samet Özaslan 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin Şampiyonu Oldu

Samet Özaslan, 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:10
Samet Özaslan 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin Şampiyonu Oldu

19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Sonuçlandı

19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan unvanını Samet Özaslan elde etti. Malatya'da gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Yeşilyurt Belediyesinden alınan bilgilere göre, bu yıl 26 ilden toplamda 300 güreşçi katıldı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ortaklığında Çilesiz Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ödüller ve Katılımcılar

Müsabakalarda, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde toplam 21 sıklet üzerinden mücadele gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara toplamda 207 bin 300 lira ödül dağıtıldı. Samet Özaslan, büyükler 90+1 kiloda rakibi Bekir Demirtaş’ı yenerek başpehlivanlık unvanını kazanmış oldu.

Belediye Başkanının Açıklamaları

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, organizasyona katılan tüm güreşçilere teşekkür ederek, "Güreşlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın ata sporumuza gösterdiği ilgi ise bizi oldukça mutlu etti," şeklinde konuştu.

Etkinlik, büyük çekişmelere sahne olurken, güreş sporunun kültürel değerine vurgu yapıldı ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri...

Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri düzenlendi; başpehlivanlığı, rakibi Bekir Demirtaş'ı (sağda) yenen Samet Özaslan (solda) kazandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, derece elde eden sporcuları kutladı.

Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri...

Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri düzenlendi; başpehlivanlığı, rakibi Bekir Demirtaş'ı (sağda) yenen Samet Özaslan (solda) kazandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, derece elde eden sporcuları kutladı.

Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri...

Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri düzenlendi; başpehlivanlığı, rakibi Bekir Demirtaş'ı (sağda) yenen Samet Özaslan (solda) kazandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, derece elde eden sporcuları kutladı.

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