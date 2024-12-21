Sami Uğurlu: 'Mücadeleden Çok Memnunum'

Corendon Alanyaspor'dan Değerli Puan

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Mücadele, Değerli Puan

Uğurlu, maçta çok iyi mücadele ettiklerini ve bu sayede değerli bir puan aldıklarını belirtti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen mücadelede öne geçtikten sonra oyunun seyrini değiştirdiklerini düşündüklerini, ancak maçın hemen ardından yedikleri gol ile bu planlarının sekteye uğradığını vurguladı.

Mert Günok ile oynanan uzun top oyunu hakkında konuşan Uğurlu, geçiş yapmanın zorluğunu ifade ederek, "Kolay değil. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada doğru işler yaptık," dedi.

Gelecek İçin Planlar

Oynamak istedikleri oyunun yüksek enerji gerektirdiğini dile getiren Uğurlu, "Transfere ihtiyacımız var. Oyunun birinci ve üçüncü bölümlerini çok dinamik oynamamız gerekiyor. Bu oyun riskli ama seviyoruz. Bu oyunu Kasımpaşa'da da çok fazla oynattım," ifadelerini kullandı.

Uğurlu, "Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde biraz zamana ihtiyacımız var. Birinci ve ikinci bölgede yaptıklarımızı üçüncüyle birleştirebilirsek çok farklı bir Alanyaspor izleyebiliriz. Üç puan alarak bu serinin devam etmesini istiyordum. Üç puana çok fazla ihtiyacımız vardı. İyi mücadelemizi daha yukarılara taşıyabilirsek sıralamadaki yerimizi alabileceğimizi düşünüyorum," şeklinde konuşarak, hedeflerini ortaya koydu.