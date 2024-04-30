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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Bayern Münih - Real Madrid Maçında Arda Güler sürprizi

Futbol dünyasını heyecanlandıran yarı final mücadelesi başlıyor! Bayern Münih ve Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı maçın detayları burada...

Yayın Tarihi: 30.04.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 20:15
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Bayern Münih - Real Madrid Maçında Arda Güler sürprizi

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu yarı final maçları bugün başlıyor. Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Çeyrek finalde Manchester City'i eleyen Real Madrid ile Arsenal'i saf dışı bırakan Bayern Münih, zorlu bir yarı final mücadelesine hazırlanıyor. Futbolseverler, bu kritik maçta Arda Güler'in sahada olup olmayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Maçın detayları şu şekilde:

Bayern Münih - Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadele, Allianz Arena'da gerçekleşecek ve TV8,5 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Maç öncesinde Bayern Münih cephesinde Arda Güler'in yedek olarak sahaya çıkması bekleniyor. Ancak bu durum maçın gidişatına bağlı olarak değişebilir.

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı heyecanla beklerken, Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki mücadele büyük bir rekabet ve heyecan vaat ediyor.

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