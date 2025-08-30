Samsun'da 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Sona Erdi

Yarış ve Katılım

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Atatürk ve 18 silah arkadaşının Bandırma Vapuru'ndan Samsun'a çıktığı Tütün İskelesinde sona erdi.

Tütün İskelesi'nde 26 Ağustos'ta başlayan ve 4 gün 4 etap olarak gerçekleşen yarışmaya katılan 23 ülkeden 109 sporcu, toplam 564 kilometre pedal çevirdi. Sporcuları, Atatürk ve 18 silah arkadaşının Bandırma Vapuru'ndan Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi önünde vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Genel ve Takımlar Klasmanı

Yarışı genel klasmanda Mathias Bregrhoj birinci, Rein Taaramae ikinci ve Stefan De Bod üçüncü tamamladı. Takımlar klasmanında ise Terengganu birinciliği, Kınan Racing ikinciliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Emin Müftüoğlu: "Samsun gerçekten bu işi çok sevdi. Dört gündür Samsun'un ilçelerini gezdik. İlçelerde de inanılmaz bir sevgi gördük. Samsun'un artık yeni bir markası oluşuyor. Önümüzdeki aylarda ülkemizde Avrupa Şampiyonası yapacağız. Konya'da yaptığımız bisiklet yarışmasında İngilizler iki dünya rekoru kırdı."

Daha sonra yarışmacılara ödülleri verildi.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

