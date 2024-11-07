Samsunspor'un Galatasaray Maçı Öncesi Hedefleri

Samsunspor'da "Lige Heyecan Katma" Stratejileri

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray ile oynayacakları önemli mücadele öncesinde konuştu. Reis, ligde heyecan yaratmak için iyi bir sonuç almalarının gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Galatasaray Maçının Önemi

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, Galatasaray karşılaşmasının kendileri için özel bir mücadele olduğunu ifade eden Reis, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti. "Galatasaray karşısında en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Zor bir maç olacak," dedi.

Takım Performansı ve Hedefler

Reis, takım olma konusundaki ilerlemelerinden memnun olduğunu ve kadro seçiminin zor olacağını belirtti. Tüm oyuncuların antrenmanlarda gösterdiği performansın başarılarının temel sebebi olduğuna inandığını anlattı.

Galatasaray karşısından puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini aktaran Reis, "Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Puan ya da puanlara ihtiyacımız var," diye konuştu. Reis ayrıca, daha önce belirledikleri 42 puan hedefinin ligde kalmak için önemli olduğunu ve bu hedefe ulaştıktan sonra yeni bir hedef belirleyeceklerini vurguladı.

Galatasaray'ın Avantajı ve Hazırlık Süreci

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçı sonrası Samsunspor ile karşılaşacak olmasını hatırlatan Reis, rakibin geniş kadrosunun avantaj yaratıp yaratmayacağını bilmediğini dile getirdi. "İyi oyun sergilemekle birlikte zevk almaya çalışacağız," diyen Reis, Galatasaray'ın birinci, Samsunspor'un ise ikinci sırada olmasının büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Maç için hazırlıklarının tamamlandığını belirten Reis, "İlk düdükten itibaren çok diri durmamız, çok uyanık olmamız gereken bir karşılaşma. Çok ilginç bir maç olacak," ifadesiyle sözlerini tamamladı.