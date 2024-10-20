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Samsunspor ve Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:13
Samsunspor ve Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 9. Haftasında Dikkat Çeken Beraberlik

Bu hafta Trendyol Süper Lig'de gerçekleşen Samsunspor ve Fenerbahçe karşılaşması, heyecan dolu anlarla doldu ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Kritik Anları

Maçın başlangıcında her iki takım da etkili oyun sergiledi. 49. dakikada, Samsunspor 1-1 beraberliği yakalayarak skoru dengeledi. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan attığı pas, Holse tarafından kaleci Livakovic'in yanından ağlara gönderildi.

Fenerbahçe, 62. dakikada öne geçmeyi başardı. Tadic'in pasında Maximin, aldığı topla birlikte rakip defansın iki oyuncusunu geçerek, ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

65. dakikada, Fenerbahçe'den Szymanski, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şut çekti fakat top az farkla direğin yanından auta gitti. 83. dakikada, Moundilmadji'nin pasıyla Ntcham, yerden sert bir şut attı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

85. dakikada, Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı top, En-Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri, aşırtma bir vuruş yapmasına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi.

88. dakikada ise Samsunspor, beraberliği yakaladı. Laura'nın pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

Kısa süre kalan zaman diliminde başka gol olmayınca, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

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