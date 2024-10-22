Şanlıurfasporlu Kayode, Türkiye'yi İkinci Evi Olarak Görüyor

Olarenwaju Kayode, Türkiye'de 6. Sezonunu Yaşıyor

Şanlıurfaspor'un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, Türkiye'de geçirdiği 6. sezonunda uzun yıllar futbol oynamak istediğini ifade etti. Kayode, Türkiye'de daha önce Gaziantep FK, Sivasspor, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği gibi farklı takımlarda forma giyerken, şu an Şanlıurfaspor'da kariyerine devam etmektedir.

Başarılı Performans ve Hedefler

31 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor formasıyla oynadığı 6 maçta 4 gol atmayı başardı. Özellikle ligin 9. haftasında Adanaspor ile yapılan ve 4-1 kazanılan maçta 3 gol kaydetmesi dikkat çekti. Kayode, bu süreçte performansını daha da artırmayı hedeflediğini dile getirirken, "Kendimi iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Güzel bir takımımız var. Arkadaşlarımızla çok profesyonel çalışıyoruz," dedi.

Türkiye'de Yaşamak ve Futbol Gelişimi

Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu ve Şanlıurfa'yı kendisine yakın bulduğunu belirtti. Kayode, "Kendimi Şanlıurfa'da iyi hissediyorum. Daha önce de Gaziantep'te oynamıştım. Atmosfer ve hava iki şehrin de aynı. Türkiye benim ikinci evim," şeklinde konuştu.

A Milli Takım ve Türk Futbolunun Geleceği

Kayode, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın son dönemdeki gelişimine de vurgu yaparak, "Son dönemde gerçekten Türk futbolu gelişti. Milli takım da güzel işler ortaya koyuyor. Türkiye, Avrupa'da iyi işler yapıyor," dedi. Bu sözlerle, Türk futbolunun geleceği hakkında umut dolu bir mesaj vermiş oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, (fotoğrafta) 6. sezonunu geçirdiği Türkiye'de uzun yıllar top koşturmayı hedefliyor. Kayode, Şanlıurfaspor'daki antrenmanlarını GAP Vadisi Tesislerinde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, (fotoğrafta) 6. sezonunu geçirdiği Türkiye'de uzun yıllar top koşturmayı hedefliyor. Kayode, Şanlıurfaspor'daki antrenmanlarını GAP Vadisi Tesislerinde sürdürüyor.