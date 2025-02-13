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Semih Güler: 'Sivasspor Maçında Üç Puan Almak İstiyoruz'

Gaziantep FK'nın yeni transferi Semih Güler, Sivasspor maçı öncesinde üç puan hedefiyle maça çıkacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:39
Semih Güler: 'Sivasspor Maçında Üç Puan Almak İstiyoruz'

Sivasspor Maçı Öncesi Umut Dolu Açıklamalar

Gaziantep FK'nın yeni transferi Semih Güler, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. 15 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Üç puan alıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep FK'da Kendini Özel Hissediyor

Kulüp tesislerinde basın mensuplarına konuşan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Gaziantep Futbol Kulübü'nde olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. "Takımın kendisini özel hissettirdiğini" belirten Güler, "Bu his, paradan ve diğer şeylerden daha önemli. Kulübe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öncelik Üç Puan

Sivasspor maçında alacakları üç puanın, onları üst sıralara çıkartacağına dikkat çeken Semih Güler, "İyi bir fırsat. Üst sıralara tırmanıp önümüzdeki yoğun fikstüre rahat girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Maçındaki Pozisyona Girmedi

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki maçta yaşanan Dries Mertens ile ilgili pozisyona dair soruya ise, "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler ortada, o defteri kapattım" yanıtını verdi. Semih, Gaziantep FK'ya her şeyini vermek için burada olduğunu vurgulayarak, "İnşallah güzel olur" dedi.

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler (önde), kulüp tesislerindeki...

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler (önde), kulüp tesislerindeki antrenmana katıldı.

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler (önde), kulüp tesislerindeki...

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler (önde), kulüp tesislerindeki antrenmana katıldı.

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