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Şenol Güneş, 12 Yıl Sonra Beşiktaş'a Rakip Olacak: Tüpraş Stadı'nda Tarihi Karşılaşma

Şenol Güneş, 12 yıl aradan sonra Trabzonspor ile Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadı'nda mücadele edecek. İki takımın rekabeti yeni bir sayfa açıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:19
Şenol Güneş, 12 Yıl Sonra Beşiktaş'a Rakip Olacak: Tüpraş Stadı'nda Tarihi Karşılaşma

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş StadıBeşiktaş'a karşı mücadele verecek.

Güneş, son olarak 21 Ekim 2012'de, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Beşiktaş'a karşı teknik direktörlük yapmıştı. 141. kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında önemli bir mücadeleye imza atacak.

Rekabetin Tarihi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında tarihteki ilk maçı 11 Ekim 1973'te oynanmış ve Trabzonspor 2-0’lık skorla galip gelmişti. İki takım bugüne kadar toplamda 140 resmi maç oynamış, Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 48 galibiyet elde etmiştir. Bu karşılaşmalarda 36 maç ise berabere sonuçlanmıştır.

Önemli Başarılar

Bu eşsiz rekabette, Beşiktaş toplamda 193 gol atarken, Trabzonspor 159 gol kaydetmiştir. Süper Lig'de ise iki takım, 104 kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda, Beşiktaş 38, Trabzonspor 37 galibiyet aldı; 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki Performans

Dikkat çekici bir istatistik de, Beşiktaş'ın İstanbul'daki maçlarda büyük bir üstünlük sağlamasıdır. İki ekip İstanbul'da toplamda 69 kez karşı karşıya gelmiş, Beşiktaş 34, Trabzonspor ise 15 kez galip gelmiştir.

Son 20 lig maçında Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez yenildi ve bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde etti. Beşiktaş ise son 3 maçında Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı.

Farklı Galibiyetler

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te 7-1'lik skorla alırken, Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyeti 11 Mart 1997'de 4-0'lık skorla gerçekleşmiştir.

Bugün, bu iki köklü kulüp arasında oynanacak olan karşılaşma, Güneş için özel bir anlam taşıyor. Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı yeni bir sayfa açması bekleniyor.

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