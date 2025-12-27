Servet Çetin: Sarıyer, Bodrum FK'yı 1-0 ile geçti

Trendyol 1. Lig 18. hafta sonrası değerlendirme

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, konuk ettiği Bodrum FK karşısında elde ettikleri 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Sarıyer, Bodrum FK’yı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Biz buraya geldiğimizde 10 haftamız vardı. Takımın bulunduğu konum, durum, hepsinin farkındayız. Eksiklerimizin farkındaydık. Tek amacımız maksimum puanı toplamaktı. 10 maçta 17 puan aldık. Bence daha da çok alabilirdik. Mevcut kadromuz, eksiklerimize rağmen iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Çok şükür bugün 3 puan da aldık, 21 puan yaptık. Duran toptan Allah korusun golü yemiş olsaydık kenarda hamle yapacak oyuncumuz yok. Yönetimle, başkanla konuşuyoruz. İnşallah ikinci yarıya birkaç oyuncu katarsak daha iyi takım olup, daha iyi oyun oynarız diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı da soyunma odasında tebrik ettim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Hiç değilse araya ciddi girdik. İnşallah ikinci yarıda daha ciddi olmaya karar verdik" dedi.

Çetin sözlerinde ayrıca, kadrodaki eksikliklere vurgu yaparak yönetimle görüştüklerini ve ikinci yarıda yapılacak takviyelerle takımın daha iyi bir noktaya geleceğini umduğunu belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Bodrum FK karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.