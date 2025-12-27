DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Servet Çetin: Sarıyer, Bodrum FK'yı 1-0 ile geçti

Servet Çetin, Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrum FK karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle 21 puana ulaştıklarını ve ikinci yarı için takviye beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:26
Servet Çetin: Sarıyer, Bodrum FK'yı 1-0 ile geçti

Servet Çetin: Sarıyer, Bodrum FK'yı 1-0 ile geçti

Trendyol 1. Lig 18. hafta sonrası değerlendirme

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, konuk ettiği Bodrum FK karşısında elde ettikleri 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Sarıyer, Bodrum FK’yı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Biz buraya geldiğimizde 10 haftamız vardı. Takımın bulunduğu konum, durum, hepsinin farkındayız. Eksiklerimizin farkındaydık. Tek amacımız maksimum puanı toplamaktı. 10 maçta 17 puan aldık. Bence daha da çok alabilirdik. Mevcut kadromuz, eksiklerimize rağmen iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Çok şükür bugün 3 puan da aldık, 21 puan yaptık. Duran toptan Allah korusun golü yemiş olsaydık kenarda hamle yapacak oyuncumuz yok. Yönetimle, başkanla konuşuyoruz. İnşallah ikinci yarıya birkaç oyuncu katarsak daha iyi takım olup, daha iyi oyun oynarız diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı da soyunma odasında tebrik ettim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Hiç değilse araya ciddi girdik. İnşallah ikinci yarıda daha ciddi olmaya karar verdik" dedi.

Çetin sözlerinde ayrıca, kadrodaki eksikliklere vurgu yaparak yönetimle görüştüklerini ve ikinci yarıda yapılacak takviyelerle takımın daha iyi bir noktaya geleceğini umduğunu belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Bodrum FK karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını...

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Bodrum FK karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkalespor İlvanspor'u 2-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
2
Osmangazi Belediyesi'nden 72 Amatör Kulübe 2 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
3
Caner Atasever yeniden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da
4
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip
5
Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist
6
Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi
7
Antalya Ultra Maraton’da İlk Gün Tamamlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti