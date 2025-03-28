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Sipay Bodrum FK 1 - 4 Fenerbahçe: Trendyol Süper Lig'in İlk Yarısında Fırtına Gibi Geçti

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı 4-1'lik skorla geçerek ilk yarıyı domine etti.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:25
Sipay Bodrum FK 1 - 4 Fenerbahçe: Trendyol Süper Lig'in İlk Yarısında Fırtına Gibi Geçti

Fenerbahçe'nin Etkileyici Performansı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın İlk Anları

Maçın başlama düdüğünden sadece 5 dakika sonra, Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman topu çelmeyi başardı, ancak Skriniar kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve durumu 0-1 yaptı.

Bodrum FK'nın Yanıtı

13. dakikada hızlı gelişen bir Fenerbahçe atağında Amrabat, Talisca'ya topu aktardı ancak Talisca'nın sert vuruşu üstten auta gitti. 26. dakikada Bodrum FK'nın Üzeyir Ergün'ün ceza sahasına yaptığı ortada Puscas, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

VAR ile Gelen Penaltı Kararı

32. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta En-Nesyri, Oğuz Aydın’a topu bıraktı ve Aydın'ın vuruşuyla durum 1-2 oldu.

Maçın 31. dakikasında ise bir başka önemli an yaşandı. Bodrum FK'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında VAR incelemesi ile Talisca'nın eline çarpan top sonucunda penaltı kararı verildi. Puscas, penaltı atışında skoru eşitledi: 1-1.

Fenerbahçe'nin Galibiyet İhtirası

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında, kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın dokunması sonrasında Szymanski boşta kalan topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-3. Fenerbahçe, son dakikada Mert Müldür'ün düşürülmesiyle bir penaltı daha kazandı ve Talisca, bunu gole çevirerek durum 1-4 yaptı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 4-1 üstün tamamlayarak güçlü bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe’den Milan Skriniar (sağda) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe’den Milan Skriniar (sağda) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

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