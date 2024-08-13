Sipay Bodrum FK'dan Celal Dumanlı'ya Özel Paylaşım

Sipay Bodrum FK'den Celal Dumanlı Anısına Özel Kutlama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kaptanı Celal Dumanlı hakkında anlamlı bir paylaşımda bulundu. 30 yaşındaki Dumanlı'nın, kulübün altyapısında 12 yaşında futbol hayatına başlaması, büyük bir başarı hikayesinin temelini oluşturuyor.

Yaşayan Efsane: Celal Dumanlı

Kulüp, yaptığı açıklamada Dumanlı'nın kariyerine değinerek, "Yaşayan Efsane: Celal Dumanlı. 12 yaşında altyapı tesislerimize ilk adımını attığı günden bu yana sayısız başarılar elde eden kaptanımız, takımımızla Trendyol Süper Lig'de ilk maçına çıkarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır," ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım, Sipay Bodrum FK'nın geleceğinin teminatı olan genç futbolcularına ve kulüp tarihine verdiği önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Celal Dumanlı gibi isimlerin, kulübe kattıkları değerler, her zaman hatırlanacak ve örnek gösterilecektir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kadrosunda uzun süredir yer alan 30 yaşındaki kaptanı Celal Dumanlı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kadrosunda uzun süredir yer alan 30 yaşındaki kaptanı Celal Dumanlı ile ilgili paylaşımda bulundu.