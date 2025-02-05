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Sivasspor'dan Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın İçin Başsağlığı Mesajı

Sivasspor, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:24
Sivasspor'dan Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın İçin Başsağlığı Mesajı

Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda Duygusal İfadeler

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "2014-2015 sezonunda kulübümüzde teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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