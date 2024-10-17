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Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürmeye Devam Ediyor

Sivasspor, Hatayspor maçı için çalışmalarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:40
Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürmeye Devam Ediyor

Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, ardından yapılan koordinasyon çalışması ile devam etti. Son bölümde ise oyuncular, taktik çalışmalar yaptı.

Gelecek Antrenman

Sivasspor'un, Hatayspor maçı için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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