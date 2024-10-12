Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal'dan Taraftara Moral Mesajı

Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal'dan Moral Verici Açıklama

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Net Global Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, takımının potansiyeline vurgu yaparak taraftarlarına umut verdi.

Kötü Başlangıca Rağmen İyi Bir Gelecek Bekliyor

Ziya Erdal, Super Lig'de geride kalan bölümde 8 puan topladıklarını belirterek, "Henüz istediğimiz sonuçları alamadık. İç sahada yaşadığımız sıkıntılar, özellikle Eyüpspor ve Başakşehir karşılaşmalarındaki mağlubiyetler bunun sebeplerinden biriydi. Ancak geçmişe takılı kalmamak gerek; hatalardan ders alıp, ileriye bakmalıyız," dedi.

Taraftarlara Güven Mesajı

Erdal, taraftarlardan daha fazla sabır ve güven isteyerek, "Belki lige sıkıntılı başladık ama zamanla üzerimizdeki baskıyı atacağız. Bu sezon yeni bir takım oluşturduk ve alışma sürecimizi geçeceğiz. Taraftarımızın rahat olmalarını istiyorum. Biz gerçekten iyi bir takımız ve bunu zamanla sonuçlara yansıtacağız," şeklinde konuştu.

Önlerindeki Zorlu Maçlar

Milli maç arası sonrası çıkış yakalamayı umduklarını ifade eden Ziya Erdal, "Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağımız 3 maçta 9 puan hedefliyoruz. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ligde daha iyi bir durumda olacağız," şeklinde ekledi.

Sakatlıkların takımdaki etkilerinden de bahseden kaptan, "Rey Manaj ve Fode Koita'nın sakatlıkları bizi zor durumda bırakıyor. Hatayspor maçı bizim için kritik bir karşılaşma olacak," diyerek taraftar desteğinin önemine de değindi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.