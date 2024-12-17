Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazır

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Maçı İçin Hazır

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maça hazırlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç hazırlıkları kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla tamamlandı.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmaları yapıldı. Bu hazırlıklar, takımın maçta göstereceği performans açısından kritik öneme sahip.

Maç Bilgileri

Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor'un karşılaşması yarın saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar, takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu önemli mücadelesinde yerlerini almak için stadyuma akın edecek.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.