Sivasspor, Pendikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:48
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

İdman detayları

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde taktik uygulamalara yer verildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor karşılaşması yarın saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekip idman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

