Sivasspor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında Sakaryaspor deplasmanına hazırlanıyor; teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanı tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:01
Trendyol 1. Lig 8. haftasında deplasman maçı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Sivasspor kafilesi, Sakarya'ya giderek kampa girecek.

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

