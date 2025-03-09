Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Rey Manaj'ı Hastanede Ziyaret Etti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakatlanan Rey Manaj'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:10
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Rey Manaj'ı Hastanede Ziyaret Etti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj'ı hastanede ziyaret etti.

Maçın başlama düdüğünün hemen ardından sakatlık yaşayan Manaj, ambulansla acil olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Çalımbay, bu zor süreçte yanındaki Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz ile birlikte futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek amacıyla hastaneye gitti.

Çalımbay ve Atılmaz, hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ünal Özüm ile görüşerek Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı, oyuncunun tedbir amacıyla geceyi hastanede gözlem altında geçireceği belirtildi. Manaj, maçın 3. dakikasında rakibi Koray Günter ile kafa kafaya çarpışarak bilincini kaybetmişti.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk...

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ı ziyaret etti.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk...

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ı ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osimhen: 'Her Maç Final Gibi'
2
Sakaryaspor ve Bandırmaspor'un Kıran Kırana Maçı Beraberlikle Sonuçlandı
3
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'
4
Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı
5
20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
6
Milli Judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 Madalya Kazandı
7
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri