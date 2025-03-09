Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Rey Manaj'ı Hastanede Ziyaret Etti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj'ı hastanede ziyaret etti.

Maçın başlama düdüğünün hemen ardından sakatlık yaşayan Manaj, ambulansla acil olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Çalımbay, bu zor süreçte yanındaki Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz ile birlikte futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek amacıyla hastaneye gitti.

Çalımbay ve Atılmaz, hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ünal Özüm ile görüşerek Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı, oyuncunun tedbir amacıyla geceyi hastanede gözlem altında geçireceği belirtildi. Manaj, maçın 3. dakikasında rakibi Koray Günter ile kafa kafaya çarpışarak bilincini kaybetmişti.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ı ziyaret etti.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ı ziyaret etti.