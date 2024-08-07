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Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenman detayları burada.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:45
Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

İlk Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun gözetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Dar Alan Oyunları ve Taktik Çalışmaları

Isınma sonrası, kırmızı-beyazlı ekip dar alan oyunları ve sürat antrenmanları ile devam etti. Günü, taktik maç ile tamamladı.

Kalecilerin Çalışmaları

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Hüseyin Arslan ve Serkan Kaan Sarman, kaleci antrenörü Mehmet Tezcan yönetiminde, takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Maç Günü Bilgileri

Sivasspor, Trabzonspor ile 11 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Yarın ise, antrenman basına ve taraftara kapalı olarak yapılacak.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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