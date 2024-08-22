St. Gallen ve Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Maçına Hazırlanıyor

St. Gallen - Trabzonspor Maçı Detayları

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunu heyecanla bekliyor. Maç, St. Gallen stadyumunda gerçekleştirilecek ve karşılaşmanın hakemi ise Miguel Nogueira, yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras üstlenecek.

Takım Kadroları

İki takımın maçta sahaya çıkacağı kadrolar ise şöyle:

St. Gallen Kadrosu

Ati-Zigi

Faber

Ambrosius

Vallci

Okoroji

Quintilla

Görtler

Toma

Witzig

Geubbels

Akolo

Trabzonspor Kadrosu