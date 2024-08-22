St. Gallen ve Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Maçına Hazırlanıyor

St. Gallen - Trabzonspor Maçı Detayları
Trabzonspor, İsviçre temsilcisi St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunu heyecanla bekliyor. Maç, St. Gallen stadyumunda gerçekleştirilecek ve karşılaşmanın hakemi ise Miguel Nogueira, yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras üstlenecek.
Takım Kadroları
İki takımın maçta sahaya çıkacağı kadrolar ise şöyle:
St. Gallen Kadrosu
- Ati-Zigi
- Faber
- Ambrosius
- Vallci
- Okoroji
- Quintilla
- Görtler
- Toma
- Witzig
- Geubbels
- Akolo
Trabzonspor Kadrosu
- Uğurcan Çakır
- Ozan Tufan
- Savic
- Denswil
- Barisic
- Okay Yokuşlu
- Mendy
- Visca
- Bardhi
- Orsic
- Enis Destan