Sualtı Hokeyi: Erkek Milli Takımı Avrupa-Afrika Kıtalararası Şampiyonu

Türkiye Erkek Milli Takımı, Avrupa-Afrika Kıtalararası Sualtı Hokeyi Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuva ve sonuçlar

Organizasyon, Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) tarafından ilk kez düzenlendi ve Hollanda'nın Dordrecht kentinde yapıldı.

Ay-yıldızlı sporcular, büyük erkeklerde 13 takımın katıldığı şampiyonanın finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek podyumun zirvesine çıktı. Milli takım, turnuvada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Türkiye'nin kadın milli takımı ise organizasyonu 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamlayarak 7. oldu.

Federasyonun değerlendirmesi

TSSF Başkanı Kadir Sağlam şunları söyledi: "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşıyoruz. Millilerimizin her birine, antrenörlerimize, şampiyonluk yolunda emek veren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Kadın millilerimizin performans ve gücünü de tüm ülkeler gördü. Önümüzdeki uluslararası şampiyonalarda kadınlarda da çok ciddi başarılara imza atacağımıza şüphem yok."