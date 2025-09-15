Sude Bay ve Selen Sedar Romanya Amatör Açık'ta birinci oldu

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda çeşitli kategorilerde önemli dereceler elde etti. Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcular, turnuvada öne çıktı.

Turnuva Detayları

Organizasyon Theodora Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta, Almanya ve Türkiye olmak üzere toplam 9 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Sonuçlar

Kadınlar gross kategorisinde Sude Bay birinci, İrem Demir üçüncü oldu.

Erkekler gross kategorisinde milli sporcu İbrahim Tarık Aslan turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kadınlar net kategorisinde Selen Sedar birinci, Erin Neva Yeniçelik ikinci, İrem Demir üçüncü sırayı aldı.