Süper Lig'de 213 Transfer: 18 Kulüp Yaz Dönemini Hareketlendirdi

OZHAN MEMİŞ - Anadolu Ajansını

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 18 ekip, 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde önemli bir hareketlilik yaşadı.

Kulüpler, toplam 213 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayarak transfer dönemini kapattı. Bu rakam, lig genelinde kadro yenileme ve güçlendirme stratejilerinin sürdürüldüğünü gösteriyor.

Ligin yeni ekipleri de sürece aktif katılarak kadrolarını takviye etti; transfer hareketliliği önümüzdeki sezonun rekabet dengeleri açısından belirleyici olacak.

Transferlerin etkileri, sezon öncesi hazırlık kampı süreçleri ve takım uyumuna bağlı olarak daha net görülmeye başlanacak.

Haber: OZHAN MEMİŞ - Anadolu Ajansını