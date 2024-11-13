Süper Lig'den 11 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi

Süper Lig'den Disiplin Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den toplamda 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

İhlaller ve Kulüpler

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda meydana gelen çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği vurgulandı.

Beşiktaş Asbaşkanı'nın Açıklamaları

Ayrıca, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın sportmenliğe aykırı ifadeleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtiliyor. Bu gelişme, futbol camiasında tartışmalara yol açtı ve disiplin süreçlerinin ne şekilde sonuçlanacağı merak ediliyor.

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