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Süper Lig'den 7 Kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'den 7 kulübü ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:22
Süper Lig'den 7 Kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

TFF'den Sevk Kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sevk Edilen Kulüpler

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Beşiktaş, Reeder Samsunspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un çeşitli sebeplerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Dursun Özbek ve Diğer İsimler

Ayrıca, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Başakşehir idarecileri Mesut Altan ve Tayfun Yağız Semiz ile Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barası'nın da PFDK'ya sevkine karar verildi.

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