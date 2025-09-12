Süper Lig Kulüpleri A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti — EuroBasket 2025'te Final

Süper Lig kulüpleri, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:54
Süper Lig kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselmesini sosyal medyadan kutladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşım yaptı.

Kulüplerin paylaşımları

Galatasaray: Avrupa Şampiyonası'nda finaldeyiz! Tebrikler 12 Dev Adam.

Fenerbahçe: Finaldeyiz! FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ederiz.

Beşiktaş: 12 Dev Adam finalde! Adım adım Avrupa şampiyonluğuna. Sizinle gurur duyuyoruz.

Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor da A Milli Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

