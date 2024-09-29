Supersport 600'de Can Öncü 11. Oldu, Bahattin Sofuoğlu Yarışı Tamamlayamadı

Supersport 600 Yarışı Sonuçları

İspanya'nın ünlü Aragon pisti'nde gerçekleşen Supersport 600 yarışlarında Türk motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu mücadele etti. Yarışa 6. sıradan başlayan Can Öncü, iyi bir başlangıç yaparak 3. sıraya kadar yükselse de, devam eden turlarda geride kalarak yarışı 11. sırada tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu'nun Yarışı Tamamlayamaması

Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırada başladığı yarışta, 6. turda teknik bir arıza yaşadı ve bu sebeple pit stop yaparak mücadeleyi tamamlayamadı.

Yarışın Kazananı Kim Oldu?

Yarışın galibi, İtalyan sürücü Yari Montella olurken, ikinci sırayı bir diğer İtalyan Stefano Manzi ve üçüncülüğü Adrian Huertas elde etti.

Şampiyona Sıralaması

Şampiyona sıralamasında Huertas, 370 puanla 1. sırada yer alırken, Montella 329 puanla ikinci sıradadır. Can Öncü 92 puanla 12., Bahattin Sofuoğlu ise 82 puanla 13. sıradadır.