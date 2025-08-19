Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Beklentisi Gerçekçi Değil

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde beklentileri düşürdü ve mevcut durumun gerçekçi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Göreve geliş, performans ve kamp çalışmaları

Akgül, aktif güreş kariyerini 2024 Paris Olimpiyatları ile sonlandırdıktan sonra aralık ayında federasyon başkanı seçildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, başkanlık sürecinde geride kalan 8 ayı değerlendirdi.

Performansla ilgili değerlendirmesinde, "Performans anlamında istediğimiz düzeyde değiliz. Zaten bunu biz her zaman açık yüreklilikle dile getiriyoruz." diyen Akgül, bu süreçte 12-13 uluslararası turnuvaya sporcu gönderildğini ve 12 ayrı ilde eş zamanlı kamplar düzenlediklerini söyledi. Toplamda 2250 sporcumuz kamplardan faydalandı; bu rakamın geçen seneye göre yaklaşık 10 kat artış olduğunu belirtti.

Akgül, basın toplantısında şu ifadeyi de kullandı: "Gerçekçi konuşmak lazım. Yani şampiyonluk gerçekten çok zor. Aşırı beklenti yükseltmemek lazım. Eksiklerle gidiyoruz Dünya Şampiyonası'na. Bunun da..."

Altyapı önceliği ve Sivas hamlesi

Başkan, önceliklerinin altyapı olduğunu belirterek Sivas'ta yapılan Türkiye şampiyonasını bir milat olarak nitelendirdi ve organizasyonu gelecek yıl "2. Büyük Güreş Festivali" adıyla sürdüreceklerini açıkladı. Lisanslama yaşıyla ilgili değişikliği de hatırlatan Akgül, "Biz lisanslama yaşını 8'e düşürdük. Artık çocuklarımız o lisansı gördüklerinde, müsabık olmaya başladığında erken yaşta işi daha çok seviyorlar, daha çok eğiliyorlar." şeklinde konuştu.

Mevcut yapıda bir düşüş eğilimi olduğunu ve yıldız kategorisinde son dünya şampiyonasında finale çıkılamadığını belirten Akgül, toparlanmanın zaman alacağını kaydetti.

Dünya Şampiyonası beklentileri

Akgül, altyapıya yapılan yatırımın meyvesini en az 3-4 sene sonra toplamayı; nihai karşılığın ise 2032 veya 2036 Olimpiyatları'nda görülebileceğini söyledi. 2028'i kısa vadede gerçekçi görmediğini vurguladı: "Bana göre 2028 kısa vadede çok gerçekçi bir hedef değil. O yüzden daha gerçekçi hedef 2032 ve 2036."

Avrupa Şampiyonası performansına da değinen Akgül, "Avrupa şampiyonasında bir tane altın madalya alabildik maalesef. Toplamda madalya sayımız yeterliydi ama altın sayımız eksikti. Kerem Kamal grekoromen 63 kiloda Avrupa şampiyonu oldu ama olimpik sıklet değildi." dedi.

Dünya Şampiyonası'ndaki beklentilere ilişkin Akgül, "Takımlarımız hazır, durumları da fena değil. Orada da yine aynı şekilde gerçekçi konuşmak lazım. Yani şampiyonluk gerçekten çok zor. Kadınlarda ve grekoromen güreşte biraz daha iyiyiz, favoriyiz. Ama serbest güreşte bir jenerasyon değişimi var, genç arkadaşlarımız var. Onlara güveniyoruz..." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca sakatlıklara işaret eden Akgül, "Burhan Akbudak, Ali Cengiz ve Alperen Berber sakat. 3 tane yıldız sporcumuz sakat. Aynı şekilde kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu burnundan ameliyat oldu. Onun da ciddi bir sakatlığı var. Yani şu anda tam randımanlı hazırlanmış değiliz. Eksiklerle gidiyoruz Dünya Şampiyonası'na. Bunun da bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Los Angeles 2028 hedefi

2028 Los Angeles Olimpiyatlarıyla ilgili beklentisini paylaşan Akgül, federasyonun toplam 18 sıklet bulunduğunu, bunun 6 grekoromen, 6 serbest, 6 kadınlarda olarak dağıldığını hatırlattı. "Gerçekçi olmak gerekirse kota, tahmini 6-7 civarında kalabilir. 2 ya da 3 madalya alabilirsek çok büyük bir başarı olur diye düşünüyorum." dedi.

Sporcu eğitim merkezleri ve bölgesel planlar

Akgül, mevcut yatılı sporcu eğitim merkezi sayısının "40 küsur" olduğunu belirtti ve yeni merkezler açmayı planladıklarını söyledi. Doğu'yu grekoromen güreşte güçlendirmek için Van'ı merkez yapmak istediklerini; Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır gibi şehirleri Van'da toplamayı planladıklarını anlattı.

Sivas yatırımlarına da değinen Akgül, "Sivas'ta şu an 260-270 kişilik otelimiz hazır. Yanına salon çalışmamızın ihalesi bitti. 2900 metrekare kapalı alanlı, 8 minderli ve fitness salonlu salonumuz yapıldığında direkt giriyoruz oraya. Orayı da Anadolu'nun merkezi yapacağız." dedi ve Sivas'ı altyapı için merkez olarak konumlandıracaklarını vurguladı.

Not: Basın toplantısındaki tarihler ve isimler haberde korunmuştur. Akgül'ün sözleri ve verilen sayısal veriler değiştirilmemiştir.

