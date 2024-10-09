Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti

Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçilerle Buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yaklaşan seçimli genel kurulu için başkan adayı olan Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde genç güreşçilerle bir araya geldi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak sporculara ilham veren Akgül, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen buluşmada, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte katıldı.

Güreş Eğitiminde Azim ve Disiplin Önemli

Akgül, genç sporculara güreşin zorlukları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. "Güreş, hobi olarak yapılacak bir spor dalı değil; emek ve çaba gerektiriyor" diyen Akgül, başarı elde edebilmek için sıkı çalışmanın şart olduğunu vurguladı.

Genç güreşçilere, "Kariyerimde bir olimpiyat, üç dünya ve on bir Avrupa şampiyonluğum var. Başarısızlıkların her zaman olabileceğini unutmayın; pes etmeyin. Önemli olan, ileride ülkemizi temsil etmektir" şeklinde konuştu.

Madalya Değil, İstikrar Önemli

Akgül, sözlerine şöyle devam etti: "Madalya alamayan kardeşlerime söylemek istiyorum; bu yaşlarda madalya kazanmak öncelikli hedef değil. Önemli olan, A takım seviyesinde rekabet edebilmektir. Antrenmanlara düzenli katılmalısınız; belki şampiyon olamayabilirsiniz ama bu süreçte çok şey öğrenirsiniz."

Ayrıca genç güreşçilere eşofman takımları hediye eden Akgül, etkinliğin sonunda Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ile de bir araya geldi.