DOLAR
34,22 0,1%
EURO
37,46 0,51%
ALTIN
2.870,46 0,49%
BITCOIN
2.112.219,08 0,99%

Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Sivas'ta genç güreşçilere kariyer deneyimlerini aktardı ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:31
Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti

Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçilerle Buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yaklaşan seçimli genel kurulu için başkan adayı olan Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde genç güreşçilerle bir araya geldi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak sporculara ilham veren Akgül, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen buluşmada, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte katıldı.

Güreş Eğitiminde Azim ve Disiplin Önemli

Akgül, genç sporculara güreşin zorlukları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. "Güreş, hobi olarak yapılacak bir spor dalı değil; emek ve çaba gerektiriyor" diyen Akgül, başarı elde edebilmek için sıkı çalışmanın şart olduğunu vurguladı.

Genç güreşçilere, "Kariyerimde bir olimpiyat, üç dünya ve on bir Avrupa şampiyonluğum var. Başarısızlıkların her zaman olabileceğini unutmayın; pes etmeyin. Önemli olan, ileride ülkemizi temsil etmektir" şeklinde konuştu.

Madalya Değil, İstikrar Önemli

Akgül, sözlerine şöyle devam etti: "Madalya alamayan kardeşlerime söylemek istiyorum; bu yaşlarda madalya kazanmak öncelikli hedef değil. Önemli olan, A takım seviyesinde rekabet edebilmektir. Antrenmanlara düzenli katılmalısınız; belki şampiyon olamayabilirsiniz ama bu süreçte çok şey öğrenirsiniz."

Ayrıca genç güreşçilere eşofman takımları hediye eden Akgül, etkinliğin sonunda Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ile de bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı
2
Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı
3
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti
4
Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Müsabakaları Başladı
5
2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Yapılacak
6
Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti
7
19 Yaş Altı Milli Takım, Cebelitarık'ı Farklı Geçti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak