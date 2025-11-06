Tavas'ta 'Gençlik İçin Harekete Geç' Projesi Başladı

Tavas Belediyesi ve Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği ortak projesi ile gençlere voleybol, ragbi, curling ve dart eğitimleri verilerek sağlıklı ve aktif yaşam teşvik edilecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:29
Gençleri spora yönlendirip bağımlılıklara karşı bilinçlendirme hedefleniyor

Tavas Belediyesi ile Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği iş birliğiyle Denizli'de düzenlenen Gençlik İçin Harekete Geç projesi resmen başladı.

Proje ile gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, bilinçli ve aktif bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor. Projede gençlere voleybol, ragbi, curling ve dart branşlarında eğitimler verilecek; ayrıca seminerler, geziler ve aile etkinlikleriyle okullar arası sosyalleşme ve farkındalık sağlanması hedefleniyor.

Projede paydaşlar arasında Tavas Kaymakamlığı, Tavas Belediyesi, Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği ve Anadolu Pars Spor Kulübü yer alıyor.

‘Gençlik İçin Harekete Geç’ projesinin açılışında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği tarafından hayata geçirilen "Gençlik İçin Harekete Geç" projesinin açılışı gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz projeyle, gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, bilinçli ve aktif bir yaşam sürmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Tavas Kaymakamlığı, Tavas Belediyemiz, Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği ve Anadolu Pars Spor Kulübü paydaşlığında yürütülen bu proje kapsamında; gençlerimize voleybol, ragbi, curling ve dart branşlarında eğitimler verilecek, seminerler, geziler ve aile etkinlikleriyle farkındalık oluşturulacak. Bu güzel projenin hazırlanmasında büyük emekleri bulunan Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği Kurucu Başkanı Emrullah Salim’e ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması, sporun disiplinini, dayanışmasını ve sağlıklı yaşam kültürünü benimsemeleri; yalnızca bireysel değil, ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Tavas Belediyesi olarak bu anlayışla, gençlerimizin spora yönelmesini, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyor ve bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

