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TBF ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Her Basket Bir Fidan' Projesi

TBF ve Orman Genel Müdürlüğü, 'Her Basket Bir Fidan' projesi ile doğayı korumayı hedefliyor. Hedef, her basket için ağaç dikmek.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:54
TBF ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Her Basket Bir Fidan' Projesi

TBF ile Orman Genel Müdürlüğü 'Her Basket Bir Fidan' Projesinde Buluştu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, çevre dostu bir adım atarak 'Her Basket Bir Fidan' projesi için iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlamlı imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti.

Hidayet Türkoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İmza törenine katılan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, projeyi şu şekilde açıkladı: "Sporun birleştirici gücüyle doğa sevgisini aynı hedef doğrultusunda bir araya getiren bu projeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 9 ligimizde sezon boyunca atılacak yaklaşık 350 bin sayı, doğayla fidan olarak buluşacak."

Türkoğlu, orman yangınlarıyla mücadele ve yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, iklim değişikliği konusuna da vurgu yaptı. "Bu anlamlı projenin fikir babası Ormanspor Kulübümüze, katkıları için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bekir Karacabey: Gelecek Nesiller İçin Önemli Bir Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise projenin gelecek nesiller için önemine değinerek, "Orman Genel Müdürlüğü olarak her fırsatta fidan dikmeye gayret ediyoruz. Bu anlaşma ile 2019'da başlattığımız 'Geleceğe Nefes' kampanyasına yeni fidanlarla destek olacağız." dedi.

Ayrıca, milli maçlarda atılan her basket için 5 fidan dikileceği bilgisi verildi. İmza töreni, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında "Her Basket Bir Fidan" ağaçlandırma projesi için iş birliği anlaşması imzalandı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu (solda) ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (sağda) katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında "Her Basket Bir Fidan" ağaçlandırma projesi için iş birliği anlaşması imzalandı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu (solda) ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (sağda) katıldı.

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