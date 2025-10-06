Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, Saraybosna'da Avrupa Şampiyonası'nda

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek. Organizasyonda erkeklerde 12, kadınlarda 5 takım mücadele edecek.

Grup müsabakaları ve Türkiye'nin fikstürü

Turnuvada grup müsabakaları 9-14 Ekim tarihlerinde oynanacak. Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da katılacağı şampiyonada Türkiye, erkekler kategorisinde ilk maçını 10 Ekim'de ev sahibi Bosna Hersek ile yapacak. Türkiye, A Grubu'nda ayrıca İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile karşılaşacak.

Eleme maçları takvimi

Şampiyonada erkeklerde çeyrek finaller 16 Ekim, yarı finaller 17 Ekim, üçüncülük ve final karşılaşması 18 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, sarı-lacivertli formayla Avrupa sahnesinde iddiasını ortaya koymak için Saraybosna'ya gidecek.