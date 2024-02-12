Teknik direktör İrfan Buz'dan Fenerbahçe-Alanyaspor yorumu!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında 2-2 berabere kalması ve zirve yarışında Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşmesi, teknik direktör İrfan Buz'u FANATİK'e konuk etti. Bu haftaki "Teknik Bakış" formatında değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, mağlubiyetin ardındaki sebeplere dair analizlerini paylaştı.

İrfan Buz'un yorumlarına göre, Fenerbahçe'nin evindeki performansı, özellikle Dzeko'nun oyundan çıkmasıyla güç kaybetti. Boşnak yıldızın ceza alanını abluka altına alarak rakip alana yığılan takımın, Dzeko'nun kenara alınmasıyla gücünü ve tehdidini kaybettiğini belirtti. Dzeko'nun genellikle merkezde olmadığını ve oyunu kenarlara kaydırdığını ifade eden Buz, bu durumun takımın gol bulma potansiyelini etkilediğini dile getirdi.





Maçın önemli anlarından biri olarak değerlendirdiği 2-1 öne geçtikten sonra Hadergonaj'ın topu alıp 30 metre sürmesine izin verilmesi konusuna da değinen İrfan Buz, bu durumu bir alarm nedeni olarak tanımladı. Savunma hattının kontrolü ele alamamasının ve set oyununa dönememenin, puan kaybının önemli bir sebebi olduğunu vurguladı. Zorlu bir maçta öne geçtikten sonra taktiksel olarak ipleri elinde tutamamanın eleştirisiyle, Fenerbahçe'nin savunma zaaflarını açıkladı.

Şampiyonluk yarışının tansiyonunu ve baskıyı artırdığını belirten İrfan Buz, takımların ve oyuncuların üzerindeki mental baskının giderek arttığını ifade etti. Bu zorlu ortamda erken gol bulmanın ve maçları erkenden koparmanın önemine vurgu yaparak, Fenerbahçe'nin erken gol yemesinin takım üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Tansiyonun yükseldiği şampiyonluk yarışında dirençlerin sertleştiğini vurgulayarak, bu süreçte takımların nasıl başa çıkması gerektiği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.