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Teksüt Bandırmaspor'un Galibiyeti Sonrası Teknik Direktör Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Mustafa Gürsel ve Atılay Canel'in maç sonrası görüşleri burada.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:20
Teksüt Bandırmaspor'un Galibiyeti Sonrası Teknik Direktör Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük Maçının Ardından

Teksüt Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında gerçekleştirdikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının Ayrıntıları

Gürsel, düzenlenen basın toplantısında, milli maç arasının ardından zorlu bir rakibe karşı mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Maç sonucunun puan farkı açısından önemine vurgu yaptı. Maç öncesinde bunun bilincindeydik. İlk yarıda bulduğumuz golle öne geçtik, ama ikinci golü atamadık. Sayıların dengeli olduğu bir maçta, sakatlıklar yaşanmış olsa da son bölümde 5'liye döndük ve gereken hamleleri yaparak üç puanı aldık. Oyuncularımızın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bu galibiyetin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımızın motivasyonunu önümüzdeki haftalara yansıtmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusunun Görüşleri

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise maçın başlangıcını iyi yaptıklarını ifade etti. Canel, kırmızı kart ve sayılmayan bir golle ilgili olarak, "Rakip takım bile bu gollere itiraz etmedi. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Söyleyecek başka bir şey yok, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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