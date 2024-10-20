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Telefon Bağımlılığı Türk Futboluna Zarar Veriyor

Merterspor'un kurucusu Macit Arif Yavuz, telefon bağımlılığının genç futbolcu yetiştirmeye engel olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:51
Telefon Bağımlılığı Türk Futboluna Zarar Veriyor

Altyapı Antrenörü Macit Arif Yavuz'dan Çarpıcı Açıklamalar

Merterspor'un kurucularından olan Macit Arif Yavuz, telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığının genç futbolcu yetiştirmekte büyük bir engel teşkil ettiğini ifade etti.

Teknolojik Aletler Altyapının Düşmanı

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Telefon, tablet, bilgisayar kesinlikle altyapının katilidir. Elimde olsa telefonu yasaklarım" diyerek teknolojiye olan bağımlılığın sonuçlarından bahsetti. "İyi ve kaliteli topçularımız var ama 17 yaşına gelince mental olarak bitiyorlar. Çocuklarımızı hem okul açısından hem spor açısından hem yaşam açısından telefondan kurtarmamız lazım" diye ekledi.

Aile İlgisizliği Çocukları Olumsuz Etkiliyor

Yavuz ayrıca, "Anne annelerin çocuklarına olan ilgisizliği, 4-5 yaşındaki çocukların eline telefon verildiğinde, onları kaybediyoruz. Aile ortamında ne yetiştirirsek onu alırız" dedi.

Altyapılar İçin Ebeveyn Desteği Önemli

Bazı ebeveynlerin çocuklarını bağımlılıkla başa çıkmaları için altyapıya getirdiğini belirten Yavuz, "Altyapı hocalarının futbola değil, çocuklara büyük hizmeti vardır. Bu durum mental destek sağlayarak çocukların gelişimine katkıda bulunabiliyor" şeklinde konuştu.

Sokak Oyunu Kayboluyor

Yavuz, şehirlerde sokak oyunlarının azalmasının da futbolcu yetiştirememekte bir etken olduğunu vurguladı: "Şu an kırsal kesimlerden futbolcu çıkıyor. Kendi çocukluğumda sokakta oynama imkanımız vardı; oysa şimdi çocuklar internetin başından kalkmıyor. " dedi.

Teknik Adamların Rolü

Yavuz, üst düzey teknik adamların altyapı problemlerini çözmekte yetersiz kaldığını savundu ve eksikliklerin giderilmesi için altyapı antrenörlerinin önemine dikkat çekti.

Baskıcı Veliler Sorun Yaratıyor

Velilerin çocuklarından büyük beklentilerinin olduğunu ve bu durumun çocuklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Yavuz, "Baskı olduktan sonra çocukta bir şey gelişmiyor. Velilerin kesinlikle çocuklarını bir şey olacak diye zorlamaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türk Futboluna Değer Katmayı Amaçlıyor

Yavuz, kendi vizyonunda Türk futbolunun altyapısının daha da güçlenmesini hedeflediğini ve yabacı futbolculara yerli alternatiflerinin gelişmesi gerektiğini ifade etti. "Benim tek amacım Türk futboluna doğru hizmet etmek. Maddi olarak kazanç sağlamadım, ama manevi olarak her yerde saygı görüyorum" şeklinde düşüncelerini sonlandırdı.

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