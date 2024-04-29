TFF’den ilginç program: 36. haftada tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 36. Haftası için dikkat çeken bir program takvimi açıkladı. Programda yer alan bilgilere göre, Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak tüm karşılaşmalar 12 Mayıs Pazar, saat 19.00’da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 36. Haftası için dikkat çeken bir program takvimi açıkladı. Programda yer alan bilgilere göre, Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak tüm karşılaşmalar 12 Mayıs Pazar, saat 19.00’da yapılacak.
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