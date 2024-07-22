TFF'den Süper Lig Yabancı Futbolcu Kararı

TFF'den Yeni Yabancı Kuralı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'deki kulüpler için önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulunabilecek. Ancak maç kadrosunda yer alabilecek yabancı futbolcu sayısı ise 12 ile sınırlı tutuldu.

Yeni Düzenleme Neleri Kapsıyor?

Bu güncelleme, kulüplerin kadro derinliğini artırırken, oyuncu seçiminde de stratejik değişikliklere yol açabilir. TFF'nin aldığı bu kararla birlikte, kulüplerin yabancı futbolculardan nasıl faydalanacağı ve yerli futbolcuların durumunun nasıl etkileneceği merak konusu oldu.