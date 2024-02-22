TFF duyurdu: Süper Lig'de 2024-2025 sezonu o tarihte başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonu için Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'in başlangıç tarihlerini belirledi. Yapılan toplantının ardından alınan kararlar, futbolseverlerin heyecanını artırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak. Bu tarihler, futbolseverlerin takımlarıyla buluşma heyecanını doruklara çıkaracak.

TFF 2. Lig ise 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sezonuna başlayacak. Bu kararlar, lig takviminin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Henüz duyurulmayan TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde futbolseverlere duyurulacak. Bu açıklamalar, alt liglerde mücadele eden takımların ve taraftarların merakla beklediği gelişmeler arasında bulunuyor.

TFF'nin aldığı bu kararlar, futbolseverleri 2024-2025 sezonuna dair heyecanlandırmış durumda. Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları, bu tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte daha da önem kazanacak. Futbolseverler, favori takımlarının performansını değerlendirme ve yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklemeye başladı.