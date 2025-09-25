Thomas Reis: Yeni transferler adaptasyon için zamana ihtiyaç duyuyor — Samsunspor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçını ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Gaziantep FK maçı değerlendirmesi

Reis, Gaziantep FK'nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Lige gayet iyi başlangıç yaptılar. Güçlü bir oyun tarzına sahipler. Sahanın her tarafında bire bir oynamaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de elbette ki buna göre çözümlerimiz olacaktır. Zor bir karşılaşma olacak. Biz de son oynadığımız Fatih Karagümrük maçında çok iyi bir performans gösterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncuların inanılmaz özveriyle güzel performans gösterdi." dedi.

Transferler ve adaptasyon süreci

Reis, lige 10 yeni transfer ile başladıklarını belirterek, "Takımımızdan ayrılan çok önemli oyuncularımız da oldu." ifadelerini kullandı. Kasımpaşa karşılaşmasını kadro dar olması ve yeni transferlerden faydalanamamaları nedeniyle ayrı değerlendirdiklerini söyledi.

Yeni oyuncuların felsefeye ve oyun stiline alışması için zamana ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak şu ifadeyi yineledi: "Yeni gelen oyuncuların futbol anlamında size iyi şeyler verebilmesi için biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor, adaptasyonu gerçekleştirebilmeniz için." Reis, transfer sezonunun kapanmış olmasından memnun olduğunu ve transfer ettikleri oyunculara oyun stilini öğretip takıma entegre etmek için tamamen işe odaklanacaklarını kaydetti.

Performans, puan durumu ve oyun anlayışı

Alman teknik direktör, "Lige iyi bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim" diyerek oynadıkları 6 karşılaşmadan 11 puan çıkardıklarını ve dördüncü sırada bulunduklarını aktardı. Son üç karşılaşmada rakiplerin daha çok savunmaya yönelik oynadığını, alınan bir puanla mutlu olan takımlara karşı topun kendilerinde kalmasının önemli olduğunu vurguladı. Reis, kapanan takımlara karşı antrenmanlarda çözümler ürettiklerini ancak üçüncü bölgede son paslarda ve ceza sahasında doğru pozisyon alamadıkları için gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ifade etti.

Sakat oyuncuların durumu

Reis, sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afanso Sousa, Soner Aydoğdu ve Bedirhan Çetin'in milli takım arasından sonra takıma döneceğini sözlerine ekledi.

