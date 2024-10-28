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THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak, 7. hafta karşılaşmaları ise cuma günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:01
THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde Maç Programı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci çift maç haftası, 18 karşılaşmanın oynanacağı bir programla başlıyor.

6. Hafta Maçları

Bu hafta, 6. hafta maçları yarın ve çarşamba günleri yapılacak. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile oynaması gereken maçı, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirleri nedeniyle İstanbul'da gerçekleştiremeyecek. Karşılaşma, yarın Litvanya'nın Zalgiris şehrinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı ev sahibi olarak ağırlayacak.

Anadolu Efes'in Karşılaşmaları

Anadolu Efes ise 6. hafta çerçevesinde yarın İstanbul'da lider Barcelona ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 31 Ekim Perşembe günü ise Almanya'da Alba Berlin'e konuk olacaklar.

Maç Programı

6. Hafta:

  • Yarın:
  • 20.30 Anadolu Efes-Barcelona (Basketbol Gelişim Merkezi)
  • 21.30 Alba Berlin-Paris Basketbol (Uber Arena)
  • 21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)
  • 22.15 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Dostluk)
  • 22.30 Baskonia-EA7 Emporio Armani Milan (Buesa Arena)
  • 22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Bayern Münih (Unipol Arena)
  • 30 Ekim Çarşamba:
  • 21.00 Zalgiris-Kızılyıldız (Zalgirio Arena)
  • 22.15 Panathinaikos-LDLC ASVEL (OAKA Altion)
  • 22.45 Partizan-Monaco (Belgrad Arena)

7. Hafta:

  • 31 Ekim Perşembe:
  • 22.00 Alba Berlin-Anadolu Efes (Uber Arena)
  • 22.05 Maccabi Playtika-Real Madrid (Alexandar Nikolic)
  • 22.15 Olympiakos-Barcelona (Barış ve Dostluk)
  • 22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Sagafredo Bologna (Unipol Forum)
  • 1 Kasım Cuma:
  • 20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Ülker)
  • 21.00 Zalgiris-Monaco (Zalgirio Arena)
  • 22.00 LDLC ASVEL-Bayern Münih (LDLC Arena)
  • 22.00 Kızılyıldız-Panathinaikos AKTOR (Aleksandar Nikolic)
  • 22.45 Paris Basketbol-Baskonia (Adidas Arena)

Puan Durumu

Ligin puan durumu şu şekildedir:

  1. 1- Barcelona
  2. 2- Zalgiris
  3. 3- Real Madrid
  4. 4- Panathinaikos AKTOR
  5. 5- Baskonia
  6. 6- Anadolu Efes
  7. 7- Monaco
  8. 8- Kızılyıldız
  9. 9- Fenerbahçe Beko
  10. 10- Bayern Münih
  11. 11- Olympiakos
  12. 12- Partizan
  13. 13- Paris Basketbol
  14. 14- LDLC ASVEL
  15. 15- Maccabi Playtika
  16. 16- Virtus Sagafredo Bologna
  17. 17- EA7 Emporio Armani Milan
  18. 18- Alba Berlin

Çift maç haftasına dair heyecan, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek!

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