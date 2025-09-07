Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 3'te 3 yaptı — Genel klasmanda 39 puan fark

Magny-Cours'ta üstün performans

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa'daki 9. ayağının son yarışını da kazanarak, Magny-Cours Pisti'ndeki üç yarışı da birincilikle tamamladı.

ROKiT BMW Motorrad takımı ile yarışan ve Redbull sporcusu olan Toprak, bugün önce superpole yarışını birinci bitirdi ve 21 turluk ikinci ana yarışa ilk sıradan başladı. İlk turlardan itibaren liderliği eline alan sporcu, finiş çizgisine kadar önde götürdüğü yarışı birinci sırada tamamladı.

Toprak böylece şampiyonanın Fransa ayağındaki 3 yarışı da kazanmış oldu ve üst üste 12. galibiyetini elde etti. Son yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Fransa'daki son yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing ekibinden İngiliz motosikletçi Alex Lowes üçüncü sırada bitirdi. Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise son yarışı 17. sırada tamamladı.

Şampiyonada 9. ayak sonuçları sonrası genel klasmanda Toprak puanını 469'a çıkardı ve en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 39'a yükseltti. Genel klasmanda Bulega 430 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci 260 puanla üçüncü sırada yer aldı. Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sıradaki yerini koruyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alcaniz şehrindeki MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.