Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu Zorlukla Geçti: 40-38

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu Zorlukla Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Güneysu'yu zorlu bir mücadele sonrası 40-38 mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, ev sahibi takım ilk yarıyı 20-18 önde tamamladı. Hız kesmeden devam eden ikinci yarıda sahada yaşanan çekişmeli anlar, heyecanı doruğa taşıdı ve Trabzon ekibi, karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyespor, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi ve galibiyet serisini sürdürmek için önemli bir adım attı.