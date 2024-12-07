DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.458.599,56 1,61%

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu Zorlukla Geçti: 40-38

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Süper Lig 13. haftasında Güneysu'yu 40-38 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:48
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu Zorlukla Geçti: 40-38

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysu'yu Zorlukla Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Güneysu'yu zorlu bir mücadele sonrası 40-38 mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, ev sahibi takım ilk yarıyı 20-18 önde tamamladı. Hız kesmeden devam eden ikinci yarıda sahada yaşanan çekişmeli anlar, heyecanı doruğa taşıdı ve Trabzon ekibi, karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyespor, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi ve galibiyet serisini sürdürmek için önemli bir adım attı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler ve Notlar
3
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinden Önemli Notlar
4
Mustafa Dalcı: Göztepe Maçında Dengemiz Dağıldı
5
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi
6
Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti
7
Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!