Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Başladı

Trabzon'da 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Akyazı'da başladı; 17 sporcu iki gün ve 6 yarışta mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:49
Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar ve start

Yarışlara; Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden toplam 17 sporcu katıldı. Etkinliklerin startı Akyazı Spor Kompleksi sahilinden verildi.

Program ve ödüller

Yarışlar iki gün sürecek ve toplam 6 yarış gerçekleştirilecek. Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Adil Duman, müsabakaların yarın tamamlanacağını ve dereceye girenlere ödüllerinin yarın düzenlenecek törenle takdim edileceğini bildirdi.

